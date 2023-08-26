Игрок «Зенита» Алип: «Команда на правильном пути»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против «Урала» (4:0). Он рассказал, какого было играть в тройке с Дугласом Сантосом и Вячеславом Караваевым.

«Самое главное для меня это играть, спасибо тренеру за то, что поверил и поставил на матч. Хоть и не играл центрального в тройке, но получилось выполнить задачу. Не пропустили и забили четыре, это самое главное», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Алипа.

Также футболист ответил на вопрос, за счет чего команде удалось одержать 4 победы подряд в рамках всех турниров.

«Не знаю, честно. Думаю, что были настроены и все набрали хорошую форму. Команда на правильном пути», — добавил он.

После матча 6-го тура «Зенит» набрал 13 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с таким же количеством очков занимает третью позицию. В 7-м туре сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА, а екатеринбургский клуб встретится с «Ахматом».