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Сегодня, 10:00

Алип назвал Вендела машиной после дубля «Спартаку»: «Ему не надо работать»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип в комментарии для «СЭ» высказался о форме полузащитника Вендела.

25-летний бразилец пропустил старт сезона. Сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры о его продаже с другими клубами. Вендел вернулся в расположение клуба 25 июля.

В воскресенье, 20 августа хавбек сделал дубль в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

— После матча с «Факелом» Клаудиньо жаловался на судейство...

— Он всегда жалуется! Надо просто не обращать на это внимания.

— В чем феномен Вендела? Пропустил всю предсезонку, приходит и два мяча забивает.

— Машинам не надо работать. Приходит, работает, свое дело делает.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Нуралы Алип
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 1 : 3
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 4 : 0
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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