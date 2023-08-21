Алип назвал Вендела машиной после дубля «Спартаку»: «Ему не надо работать»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип в комментарии для «СЭ» высказался о форме полузащитника Вендела.

25-летний бразилец пропустил старт сезона. Сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры о его продаже с другими клубами. Вендел вернулся в расположение клуба 25 июля.

В воскресенье, 20 августа хавбек сделал дубль в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

— После матча с «Факелом» Клаудиньо жаловался на судейство...

— Он всегда жалуется! Надо просто не обращать на это внимания.

— В чем феномен Вендела? Пропустил всю предсезонку, приходит и два мяча забивает.

— Машинам не надо работать. Приходит, работает, свое дело делает.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».