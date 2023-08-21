Алип — о победе «Зенита» над «Спартаком»: «У них даже особо атак не было»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал «СЭ» победу над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ (3:1).

— Любая победа — залог успеха. Ребята настроились на все сто. Думаю, что мы выполнили свою задачу.

— Преподнес ли «Спартак» какие-то сюрпризы?

— Думаю, вы все сами видели, наши три гола по делу были. У них даже особо атак не было. Только пенальти.

— После 3-го тура все говорили о чемпионстве «Спартака». Вас это как-то задевало, подстегивало?

— Да, мы потеряли драгоценные очки в ненужных для этого матчах. Сейчас будем набирать, вернемся обратно на свое место.

«Зенит» набрал 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 5 туров. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.