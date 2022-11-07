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Защитник «Зенита» Чистяков поблагодарил одноклубников за поддержку: «Предан городу и команде!»

Дмитрий Чистяков и Вячеслав Караваев.
Фото Global Look Press
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поблагодарил одноклубников за поддержку.

«Ребята, спасибо вам, за то, что поддерживаете меня в трудную минуту! За себя хочу сказать, что провел свой худший матч, осознаю это, и я обещаю работать над собой и исправиться. Я предан городу и своей команде! Спасибо одноклубникам, спасибо болельщикам, спасибо родным я очень это ценю», — написал Чистяков в соцсетях.

28-летний футболист допустил результативную ошибку в матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) и был заменен в первом тайме. Это поражение стало для «Зенита» первым в чемпионате России.

После матча генеральный директор «Зенита» Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником. 6 ноября Медведев заявил, что игрок выведен из основного состава команды. В поддержку Чистякова высказались, например, Михаил Кержаков и Далер Кузяев.

Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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