Защитник «Зенита» Чистяков: «Неприятно фолить на пенальти. Проскочили мысли, что лишил команду титула»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2).

«Неприятно фолить на пенальти. Проскочили мысли, что лишил сегодня команду титула. Но Ваня Сергеев чуть-чуть поправил эти мысли. Силы радоваться чемпионству всегда есть. Радоваться — это одно из лучших, что есть в жизни. Никогда не устанем. Нам любая команда может составить конкуренцию. Это зависит от них, от их игроков, тренеров и так далее. Человек способен на все», — приводит «Чемпионат» слова Чистякова.

После этого матча «Зенит досрочно стал чемпионом страны. Клуб из Санкт-Петербурга с 64 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» опустился на 4-ю строчку (49 очков).