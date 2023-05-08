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Сегодня, 14:54

Защитник «Зенита» Чистяков: «Неприятно фолить на пенальти. Проскочили мысли, что лишил команду титула»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2).

«Неприятно фолить на пенальти. Проскочили мысли, что лишил сегодня команду титула. Но Ваня Сергеев чуть-чуть поправил эти мысли. Силы радоваться чемпионству всегда есть. Радоваться — это одно из лучших, что есть в жизни. Никогда не устанем. Нам любая команда может составить конкуренцию. Это зависит от них, от их игроков, тренеров и так далее. Человек способен на все», — приводит «Чемпионат» слова Чистякова.

После этого матча «Зенит досрочно стал чемпионом страны. Клуб из Санкт-Петербурга с 64 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» опустился на 4-ю строчку (49 очков).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5095759-chistyakov-nepriyatno-folit-na-penalti-proskochila-mysl-chto-lishil-zenit-titula.html
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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