Чистяков — о победе над «Динамо»: «Мне кажется, у нас игра удалась»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков подвел итоги матча 24-го тура РПЛ против московского «Динамо» (3:1).

— Вязкая получилась игра. Какие итоги матча?

— Игрой мы владели, наверное, полностью. За исключением эпизодов, где немного уставали и отдавали мяч. А так контролировали, забили два года. Где-то, как обычно, чуть расслабляемся при таком счете. Нас соперник наказал. Забили, слава Богу, третий и довели дело до победного результата. «Динамо» — хороший соперник, но мы настраивались и разбирали его. Мне кажется, у нас игра удалась.

— При счете 2:1 появилось волнение?

— Конечно, любая команда, когда ведет 2:0 и пропускает, это становится небольшой пощечиной. Небольшая нервозность присутствовала, но замены усилили игру. Хочу отметить и Моста. Он хорошо отрабатывал и забил нужный гол. Поэтому, когда забили третий, уже чуть выдохнули.

— Второй матч подряд в паре с Робертом Ренаном. Как вам с ним?

— Мне с ним вполне комфортно играть. Футбольный язык един, поэтому выходим на поле и стараемся друг друг подбадривать, подсказывать и дорабатывать друг за друга. Мне с ним очень комфортно, как и с любым из центральных защитников нашей команды.

— Как сейчас настраиваться на игры?

— Нам надо набирать очки. Мы не расслабляемся и настраиваемся на каждого соперника как на принципиального. Нам нужны очки . Когда задачу выполним, тогда можно будет расслабиться. Сейчас делать этого ни в коем случае нельзя.