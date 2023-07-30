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Сегодня, 10:12

Защитник «Зенита» Чистяков пройдет обследование по прибытию в Санкт-Петербург

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о состоянии футболиста после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Пока никакой конкретики по состоянию Чистякова нет. Команда сегодня возвращается из Ростова, все обследования он пройдет по прибытию. В ближайшее время будет ясность», — сказал Талаев «СЭ».

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков получил повреждение в матче с «Ростовом». На 17-й минуте вместо Чистякова на поле вышел новичок сине-бело-голубых Страхиня Эракович.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-pes-yakov-uznal-na-ustanovke-na-igru-chto-novichki-rostova-sy-grayut-s-zenitom/
Дмитрий Чистяков
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