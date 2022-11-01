Защитник «Зенита» Чистяков: «Хотелось бы играть больше и получать свои минуты»

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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался по поводу своего игрового времени в команде.
«Конечно, мне хотелось бы играть больше и получать свои минуты, но в команде есть конкуренция. Сезон я начинал в статусе основного игрока, потом у меня была ангина. В «Зените» большая, здоровая конкуренция. Ребята использовали свой шанс и сейчас играют. Времени расстраиваться особо нет, нужно больше работать. Жду свой шанс», — цитирует «РБ Спорт» Чистякова.
В текущем сезоне 28-летний Чистяков принял участие в 8 матчах в составе «Зенита» и пока не отметился результативными действиями.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками в 15 матчах. Команда из Санкт-Петербурга ни разу не проиграла в первом круге — клуб трижды сыграл вничью и одержал 12 побед.
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Основные источники исследования