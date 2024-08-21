Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:39

Чистяков: «Меня не устраивает ситуация с игровым временем в «Зените». Стараюсь выкладываться»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что недоволен количеством игрового времени, которое он получает в команде.

В сезоне-2024/25 футболист принял участие в одном матче — он вышел на замену во втором тайме встречи 1-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Факела» (3:0), провел на поле 17 минут и не отличился результативными действиями.

«Меня не устраивает ситуация с игровым временем. А все разговоры с тренером оставлю при себе. Переход в другую команду? Меня сейчас интересует мое время пребывания в «Зените», потому что я игрок этой команды. Стараюсь выкладываться на каждой тренировке и доказывать, а там уже принимает решение тренерский штаб», — приводит Sport24 слова Чистякова.

Контракт 30-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2025 года.

Источник: Sport24
1
Обсудить
Читайте также
Свентек обвинили в частых походах в туалет во время матча
В 2024 году персонажу Чебурашке исполнится 58 лет
Сенатор Пушков раскрыл цели «Большого дня Обам» на съезде Демпартии США
Отказались от Шипачева, дали Разину новый контракт, проводили Мозякина. Что происходит с «Металлургом» в межсезонье КХЛ
Роспотребнадзор снял с продажи почти 350 кг продукции Eurospar в Москве
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок ЦСКА Зделар: «Победа Джоковича на Олимпиаде много значит для Сербии»

Бояринцев объяснил, почему «Рубин» не сможет бороться за место в топ-5 РПЛ