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Сегодня, 18:22

Защитник «Зенита» Чистяков заявил, что готов конкурировать за место в старте

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Центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что готов конкурировать за место в стартовом составе петербургского клуба.

— На вас рассчитывают в «Зените»? Был ли разговор с руководством на эту тему?

— Нет, разговора не было. Сейчас я футболист «Зенита» и готов к работе. Время покажет, что будет дальше, — ответил Чистяков.

— В команде много центральных защитников. Готовы ли вы к конкуренции?

— Конечно, я к ней всегда готов, — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Чистяков выступал за «Сочи» на правах аренды. Контракт 30-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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