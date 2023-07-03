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Круговой назвал целью «Зенита» на сезон шестое чемпионство подряд: «Хочется выиграть еще и Кубок»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Данил Круговой.
Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Данил Круговой в разговоре с корреспондентом «СЭ» озвучил цель клуба на предстоящий сезон.

«Конечно, цель команды на сезоне — шестое чемпионство подряд! Чемпионами становится не скучно. Хочется каждый год выигрывать чемпионат. Хочется выиграть еще и Кубок России. Потому что лично я его еще не завоевывал. Реально ли для «Зенита» пройти сезон без поражений? Это сложная цель, но мы стараемся в каждом матче выдавать максимум и в обороне, и в атаке», — сказал Круговой «СЭ».

«Зенит» становился чемпионом РПЛ в пяти последних сезонах. В Кубке России питерцы последний раз побеждали в сезоне-2019/20.

Данил Круговой
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
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