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РПЛ

Сегодня, 17:27

Круговой: «Зенит» всегда прибавляет весной после зимней паузы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о результатах команды в первой части сезона.

«Конечно, хотелось бы большего. Но отмечу, что «Зенит» всегда прибавляет весной после зимней паузы. Уверен, что и в этом сезоне, то есть в следующем уже году, мы после зимней паузы так же прибавим. И обязательно займем первое место в РПЛ. Надо понимать, что сейчас немного другое время, сезон другой. Хотя каждый сезон по-своему сложный. Но приложим все силы, чтобы стать чемпионами в очередной раз. В чем нужно прибавлять «Зениту» к весне? В игре в обороне», — приводят «Известия» слова Кругового.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. На втором месте «Зенит» (36 очков), на третьем — «Динамо» (32 очка).

Источник: Известия
Данил Круговой
РПЛ
ФК Зенит
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