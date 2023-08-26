Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:37

Круговой: «В первом тайме матча с «Уралом» у меня не очень получилась игра»

Георгий Горностаев
корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал победу над «Уралом» (4:0) в матче 6-го тура РПЛ.

— Пару слов об игре? Классно начали, быстрый гол забили. Показалось, старт первого тайма получился образцовым. Если брать командные качества — то да, все пошло хорошо, а если индивидуальные — то в первом тайме у меня не очень получилась игра. Не знаю, с чем это связано. Может, с игровым тонусом, или с психологическим. Считаю, мы достойно сыграли и одержали уверенную победу.

— Получилось немножко в ходе игры найти тонус?

— Да, думаю во втором тайме я действовал намного лучше. Было меньше брака, и передачи были больше сконцентрированы вперед. Поле еще было очень скользким, поскользнулся, пришлось шипы менять в перерыве.

— Пару раз эпизодами вы из центра поля довольно долго не уходили. По игре так складывалось или перестройка была?

— Мы наигрывали перед игрой неделю, что крайние защитники будут играть восьмерку и десятку, а Клаудиньо и Вендел — крайних защитников при выходе из обороны. А по ситуации получалось, что когда я выше поднимался, оставался инсайдом. На самом деле, мне понравилось. Достаточно неплохо.

— Как вам схема с тремя центральными защитниками в классическом виде, когда вы слева box-to-box?

— Считаю, мне даже так лучше, чем в четверке. Многие говорят, что в четверке где-то я проседаю, не добегаю, не заужаю, а в пятерке я всю бровку забираю себе. Бегаю туда и обратно, выносливости и качества хватает, чтобы играть.

— Периодически и Дуглас подключается к атаке, его нужно страховать...

— Это тоже наигрывалось. Не надо страховать, там есть, кто подстрахует. Нуралы? Конечно!

Данил Круговой
ФК Зенит
ФК Урал
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
12
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Спартак» — «Ахмат», «Сочи» — «Локомотив» и другие матчи
«Сочи» — «Локомотив»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ
Кержаков — о спорном эпизоде в матче с «Уралом»: «Алип толкал мяч, а не пас давал»
«Рубин» — «Динамо»: видео голов
«Рубин» спасся от поражения в матче с «Динамо», забив на 90+5-й минуте
«Рубин» — «Динамо»: Фамейе сравнял счет на последней минуте
«Рубин» ушел от поражения в матче с «Динамо». Онлайн-трансляция
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Урала» Кулаков назвал причины разгромного поражения от «Зенита»

Глушаков заявил, что планирует заявиться в медиалигу