Круговой: «В первом тайме матча с «Уралом» у меня не очень получилась игра»

Сегодня, 18:37
Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал победу над «Уралом» (4:0) в матче 6-го тура РПЛ.
— Пару слов об игре? Классно начали, быстрый гол забили. Показалось, старт первого тайма получился образцовым. Если брать командные качества — то да, все пошло хорошо, а если индивидуальные — то в первом тайме у меня не очень получилась игра. Не знаю, с чем это связано. Может, с игровым тонусом, или с психологическим. Считаю, мы достойно сыграли и одержали уверенную победу.
— Получилось немножко в ходе игры найти тонус?
— Да, думаю во втором тайме я действовал намного лучше. Было меньше брака, и передачи были больше сконцентрированы вперед. Поле еще было очень скользким, поскользнулся, пришлось шипы менять в перерыве.
— Пару раз эпизодами вы из центра поля довольно долго не уходили. По игре так складывалось или перестройка была?
— Мы наигрывали перед игрой неделю, что крайние защитники будут играть восьмерку и десятку, а Клаудиньо и Вендел — крайних защитников при выходе из обороны. А по ситуации получалось, что когда я выше поднимался, оставался инсайдом. На самом деле, мне понравилось. Достаточно неплохо.
— Как вам схема с тремя центральными защитниками в классическом виде, когда вы слева box-to-box?
— Считаю, мне даже так лучше, чем в четверке. Многие говорят, что в четверке где-то я проседаю, не добегаю, не заужаю, а в пятерке я всю бровку забираю себе. Бегаю туда и обратно, выносливости и качества хватает, чтобы играть.
— Периодически и Дуглас подключается к атаке, его нужно страховать...
— Это тоже наигрывалось. Не надо страховать, там есть, кто подстрахует. Нуралы? Конечно!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
12
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
13
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
14
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -