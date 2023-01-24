Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:21

Круговой: «В Катаре ничего не осталось, что напоминало бы о чемпионате мира. Только редкие надписи»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о тренировках на сборе в Катаре.

«Первые шесть дней мы тренировались в двухразовом режиме. Потом сыграли двусторонку и получили свободный вечер. Дальше восстановительная тренировка, и снова в работу. Как показывает практика, после выходного или одной тренировки на следующей день даже тяжелее. Порой проще работать без пауз», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

Также футболист поделился воспоминаниями о финальном матче ЧМ-2022.

«Есть что-то в Катаре, напоминающее ЧМ-2022? Нет. В аэропорту еще висели флаги, приветствия. А дальше — пустота. Только редкие надписи. Мне больше всего, конечно, запомнился финал ЧМ-2022. Отличный матч. Болел за Францию, даже из-за этого проиграл спор», — сказал Круговой.

ЧМ-2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финале сборная Аргентины обыграла Францию в серии пенальти.

Первый зимний сбор «Зенита» проходит с 15 по 28 января 2023 года в Дохе (Катар).

Источник: Metaratings
Данил Круговой
ФК Зенит
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Александр и Полина Емельяненко: эксклюзивная фотосессия бойца и его супруги
Русская шахматистка любила колумбийца, от которого родила в США. Он был заметно старше
Актера Садальского госпитализировали с кровотечением в Москве
Французы высмеяли просьбу Зеленского о поставке оружия
Зеленский указал на масштабные кадровые перестановки во властных структурах
Кардиолог рассказала о вреде газовых плит для здоровья
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Борре: «Локомотив» действительно интересуется Рафаэлем»

«Нижний Новгород» подтвердил присутствие Глушакова на сборах клуба