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РПЛ

Сегодня, 13:25

Чистяков — об интересе «Локомотива»: «Какие другие клубы? Пока не могу вообще даже об этом говорить»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Чистяков и Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в «Локомотив».

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил Sport24, что Чистяков был в шорт-листе клуба.

— Были новости о вашем возможном переходе в «Локомотив». Можете ли вы сказать, что эта тема закрыта, что вы не перейдете туда?

— Читал про интерес «Локомотива». Это были слухи из интернета, не более. У меня контракт с «Зенитом». Люблю этот клуб, поэтому я здесь. Какие другие клубы? Пока не могу вообще даже об этом говорить.

В текущем сезоне защитник сыграл за «Зенит» 2 матча в РПЛ и не отметился результативными действиями. Контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.

«Зенит» с 14 очками расположился на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В 8-м туре сине-бело-голубые на выезде сыграют против «Рубина». Матч пройдет 17 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
1
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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