Чистяков назвал конкурентов «Зенита»: «В РПЛ интрига всегда жива»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков назвал конкурентов питерского клуба в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Интрига в РПЛ всегда жива, наверное. Конкуренты «Зенита» в борьбе за чемпионство — «Спартак», «Ростов» и тот же ЦСКА, наверное. У нас легионеры не уехали, у ЦСКА тоже. Многие иностранцы остались, просто так получается, что турнирная таблица на сегодняшний день такая, которую мы видим. Нет никакого фактора, что кто-то приехал или уехал», — цитирует игрока «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Зенит» лидирует с 48 очками. На втором месте идет «Ростов» (41), третий — «Спартак» (40). У «Динамо» и ЦСКА по 35 очков.