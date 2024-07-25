Дуглас Сантос: «Продление контракта с «Зенитом» — очень счастливый момент для меня»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал продление контракта с сине-бело-голубыми.

30-летний бразилец заключил договор до окончания сезона-2026/27 с возможностью продления соглашения еще на год.

«Продление контракта с «Зенитом» — особенный момент, очень счастливый для меня и, думаю, для клуба тоже. Впереди невероятно важный год, год нашего столетия, и это дает мне еще больше сил и желания победить в этом розыгрыше чемпионата России, который имеет большое значение для нас», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Сантос перешел в «Зенит» в июле 2019 года из «Гамбурга» за 14 миллионов евро. За это время бразилец вместе с сине-бело-голубыми стал пятикратным чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также двукратным победителем национального Кубка.