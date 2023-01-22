Дуглас Сантос: «Помешать «Зениту» чемпионом можем только мы сами»

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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке.
— Через полтора месяца возобновляется чемпионат. Что или кто может помешать «Зениту» выиграть? — вопрос Дугласу.
— Только мы сами. Пока что все идет неплохо. Но если только вдруг мы решим, что дело сделано, то это будет самая большая ошибка, которую, уверен, мы не совершим. Мы продолжим играть так же дисциплинированно, уверенно и качественно, как в последние годы. Уверен, что с должными усилиями мы сможем выполнить поставленную задачу — стать чемпионами. Этого хочет абсолютно каждый игрок. У нас все для этого есть, мы просто не должны расслабляться.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования