Сантос — о судействе: «Может быть, кому-то не нравится, что «Зенит» каждый год выигрывает титул за титулом»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» высказался о судействе в РПЛ.

— У многих клубов сейчас есть вопросы по судейству в РПЛ. По нашим данным, в первом круге судьи чаще ошибаются против «Зенита», чем в его пользу. Ты чувствуешь, что арбитры с вашей командой обходятся строже?

— Мы тоже это замечаем. Может быть, кому-то не нравится, что «Зенит» каждый год выигрывает титул за титулом. Судейские ошибки, безусловно, мешают всем, но наша команда ежедневно работает на тренировках, чтобы достичь самых высоких целей. Главное — честная борьба и отсутствие грубых судейских ошибок, — заявил Сантос «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками. Далее идут «Динамо» (35), «Локомотив» (35) и ЦСКА (31).