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Сегодня, 21:00

Дуглас Сантос: «У меня по-прежнему есть мечта сыграть за сборную Бразилии»

Роман Кольцов
Корреспондент
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» ответил на вопрос об игре за сборную России после получения паспорта РФ.

— Для тебя возможность играть за Россию — новый вызов в карьере? Как относишься к мнению Валерия Карпина?

— Как я не раз говорил, у меня по-прежнему есть огромное желание и мечта сыграть за сборную Бразилии — за страну, где я родился, в составе команды которой стал олимпийским чемпионом. Да, я очень люблю Россию, поэтому и получил российское гражданство — это большая честь и ответственность. Я здесь уже больше пяти лет, я капитан «Зенита». Для меня и моей семьи Петербург и Россия — второй дом. Но я согласен с Валерием Карпиным, что сейчас в сборной России должны играть молодые русские воспитанники. В России много талантливой молодежи, и главный тренер сборной знает, как их развивать, это шанс для них. Каждый должен быть на своем месте, — сказал Сантос «СЭ».

30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября указом президента РФ Владимира Путина. Бразильский защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.

6 ноября пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что капитан команды не будет считаться легионером в РПЛ.

Полностью интервью Дугласа Сантоса читайте в ближайшее время в «СЭ»

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Дуглас Сантос
РПЛ
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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