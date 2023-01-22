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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» рассказал, что хочет долго играть за сине-бело-голубых.
— Ситуация с иностранцами не улучшается. Болельщики все еще беспокоятся, что некоторые бразильцы могут уйти. Ты точно не уйдешь из «Зенита» зимой или летом? — вопрос Дугласу.
— Понимаю беспокойство болельщиков, но я всегда сосредоточен только на сегодняшнем дне. Я не отвлекаюсь на то, что будет впереди. Все это дела Бога, именно он определяет то, как все сложится. Могу сказать только то, что я и моя семья счастливы в Петербурге. Мое основное желание — быть игроком «Зенита» как можно дольше.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования