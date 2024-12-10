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Сегодня, 08:00

Дуглас Сантос: «Получить российский паспорт — очень важное решение»

Роман Кольцов
Корреспондент
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос с паспортом РФ.
Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» рассказал, почему принял решение получить российский паспорт.

— Дуглас, ты теперь гражданин России. Расскажи подробности: как у тебя впервые появилось желание получить паспорт?

— После того как я провел в России пять лет, появилась возможность стать гражданином России — клуб проконсультировал меня. С родными мы решили, что это важно для меня и моей семьи, а также для «Зенита». Мы скромные люди, поэтому получить российский паспорт — очень важное решение для нас. Я и моя семья испытываем большую радость по этому поводу. Счастлив, что теперь являюсь гражданином России, — сказал Сантос «СЭ».

— Твоя семья тоже получит гражданство РФ?

— Надеемся, да. Но зависит от того, когда появится такая возможность.

Дуглас Сантос с&nbsp;Кубком РПЛ. «Я русский на 50 процентов. Обожаю сырники!» Первое интервью Дугласа Сантоса после получения российского паспорта

30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября Указом Президента РФ Владимира Путина. Бразильский защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.

6 ноября пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что капитан команды не будет считаться легионером в РПЛ.

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Дуглас Сантос
РПЛ
ФК Зенит
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