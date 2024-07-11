Дуглас Сантос — о новичках: «Они хорошо адаптировались, приняли принцип и стиль игры «Зенита»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал про адаптацию новичков в питерском клубе.

«Они очень хорошо адаптировались, приняли условия, философию нашего главного тренера, принцип и стиль игры «Зенита». Мы все очень рады этому. Я чувствую, что с такой самоотдачей, с таким увлечением игроки смогут принести максимум пользы на футбольном поле. Это то, что нам нужно», — сказал Сантос на пресс-конференции.

В летнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили голкипер Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также полузащитник Максим Глушенков.

Первый матч сезона «Зенит» проведет в субботу, 13 июля, против «Краснодара» в Суперкубке России. Игра пройдет на стадионе «Волгоград Арена». Начало встречи — в 20.30 мск.