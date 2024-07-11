Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:46

Дуглас Сантос — о новичках: «Они хорошо адаптировались, приняли принцип и стиль игры «Зенита»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал про адаптацию новичков в питерском клубе.

«Они очень хорошо адаптировались, приняли условия, философию нашего главного тренера, принцип и стиль игры «Зенита». Мы все очень рады этому. Я чувствую, что с такой самоотдачей, с таким увлечением игроки смогут принести максимум пользы на футбольном поле. Это то, что нам нужно», — сказал Сантос на пресс-конференции.

В летнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили голкипер Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также полузащитник Максим Глушенков.

Первый матч сезона «Зенит» проведет в субботу, 13 июля, против «Краснодара» в Суперкубке России. Игра пройдет на стадионе «Волгоград Арена». Начало встречи — в 20.30 мск.

Дуглас Сантос
ФК Зенит
0
Читайте также
Мать мексиканского футболиста обвиняет его в убийстве собственной сестры
Капитан сборной Испании избежал травмы после стыка с охранником на Евро-2024
СВР рассекретила данные о поиске США альтернативы Зеленскому
«В руководстве есть какие-то проблемы. Нельзя так работать». Руслан Пименов — о провале «Локомотива» на трансферном рынке, Глушенкове, Дзюбе и статусе «середняка»
На Вашингтонском саммите НАТО обнародовали итоговую декларацию. Главное
Сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Семак: «По Клаудиньо предложение есть, но оно должно устроить и игрока, и клуб»
Спортдиректор «Оренбурга» назвал слухами переход Флорентина в аргентинский «Велес»
Дуглас Сантос — о подготовке «Зенита» к сезону: «Тренировки были изнурительными и качественными»
Источник: отступные в контракте Соболева составляют 30 миллионов евро для России и 20 миллионов — для Европы
РИА Новости: «Зенит» близок к трансферу Клаудиньо во «Фламенго» за 18 миллионов евро
«Барселона» не продает Ямаля, «Краснодар» подпишет Диего Косту из «Сан-Паулу», Соболев остается в «Спартаке»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Дуглас Сантос — о подготовке «Зенита» к сезону: «Тренировки были изнурительными и качественными»

Спортдиректор «Оренбурга» назвал слухами переход Флорентина в аргентинский «Велес»