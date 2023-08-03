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Сегодня, 15:17

Эракович: «Зенит» — один из сильнейших клубов России, с удовольствием принял предложение»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Защитник «Зенита» Страхиня Эракович высказался о переходе в питерский клуб. Сегодня 22-летний футболист был представлен в качестве игрока сине-бело-голубых.

— Спасибо большое за презентацию, приятная и воодушевляющая церемония. «Зенит» — большой клуб, очень приятно быть сегодня здесь.

— Что было со «Спартаком»? Так все подали, что в «Зенит» вас пригласил после того, как пригласил «Спартак».

— Тут получается, что СМИ знают больше, чем я. Я об этом узнал, когда получил предложение от «Зенита». «Зенит» — один из сильнейших клубов России, я с удовольствием предложение принял.

— Почему выбрали именно «Зенит», хотя у «Спартака» с «Црвеной» побратимские отношения?

— Конечно, это есть. Я с уважением отношусь к каждому клубу. Но это моя карьера.

— Приняли боевое крещение, как говорят в России. Поделитесь впечатлениями от первого матча с «Ростовом», когда вы вышли на замену.

— Был приятно удивлен, что в первой игре вышел на поле. Расстроился, что травмировался коллега. Но это спорт. Я остался очень доволен матчем, уровнем игры и стадионом. Впечатления на самом высоком уровне.

Футбол
ФК Зенит
Страхиня Эракович
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