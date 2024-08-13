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Сегодня, 10:15

Защитник «Зенита» Караваев: «На тренировках Глушенков возит всех, кроме меня!»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» высказался о результативной игре нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

— Он здорово влился в команду, поэтому у него так хорошо пошло. И на тренировках не выпадает, и в играх забивает и отдает. Нашел связь с нашей атакующей линией. Главное, чтобы Макс продолжал в том же духе.

— Скажи честно, на тренировках Максим возит тебя и других защитников?

— Всех возит, кроме меня, ха-ха! На самом деле на тренировках любой может обыграть своего партнера, в том числе защитник. Но он футболист с большим потенциалом, здорово себя проявляет.

— Ты упомянул, что Глушенков нашел связь с атакующей линией. Нет ощущения, что с его приходом приободрился Вендел? И дело даже не голевых передачах.

— Возможно! Бывает такое, что люди сразу находят футбольную связь и у них все получается. Сколько они уже наотдавали и назабивали в прошедших матчах! Главное сейчас — не перехвалить эту связку, чтобы дальше перло и перло. Но в игре с «Динамо» голевую отдал Педро, то есть Макс неплохо взаимодействует и с другими футболистами.

Пока не могу сказать, насколько серьезная у Вендела травма, — после игры у нас был выходной, а у него обследование, — сказал Караваев «СЭ».

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Максим Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. В текущем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) форвард забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. На данный момент Глушенков лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Вячеслав Караваев
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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