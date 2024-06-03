Защитник «Зенита» Караваев прокомментировал игру команды в конце сезона

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что думает об эмоциях после победы в Кубке России и оценил прошедший сезон для команды в целом.

— Невероятные эмоции, чувства. Сейчас просто хочется отдохнуть, потому что очень устали, и готовиться к новому сезону.

— Согласны с тем, что минувший сезон стал для «Зенита» самым сложным за последнее время?

— Да, конечно. Но, опять же, мы в последний момент все вырывали. Но несмотря на то, что сезон тяжелый, он выдался более эмоциональным, и от этого приятнее было выигрывать.

— Почему «Зенит» не так уверенно прошел путь к шестому подряд чемпионству, как раньше?

— Естественно, когда выигрываешь, соперники по-другому настраиваются на тебя. Они привыкают к тебе, и все становится сложнее. Это нормально, и с каждым годом все труднее и труднее будет, — цитирует Караваева «Спорт День за Днем».