Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:15

Защитник «Зенита» Караваев раскрыл, сколько денег тратит в месяц в Петербурге

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Вячеслав Караваев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» рассказал, что обычно тратит меньше 300 тысяч рублей в месяц. Также футболист назвал свою самую глупую покупку в жизни.

— Петербург — город, в котором много развлечений. Расскажи, сколько ты в среднем тратишь в месяц?

— Сумму я конкретную не назову, потому что у меня жена конным спортом занимается, ха-ха! А так все стандартно: продукты, коммуналка. Какие-то вещи покупаю редко — может, раз в три месяца.

— Больше 500 тысяч рублей в месяц?

— Нет, меньше. Конечно, если нужно что-то дорогое купить, то сумма может быть больше. Но обычно это меньше 300 тысяч в месяц.

— Какая у тебя была самая дорогая покупка в жизни?

— Дом, в котором я сейчас живу.

Вячеслав Караваев. «Барриос может и вспылить, если Соболев перейдет в «Зенит». Большое интервью Караваева

— Самая глупая покупка?

— Машина, наверное. Не хочу называть марку, но я ее под себя полностью сделал, в зеленом цвете. Это была детская мечта. До этого у меня все авто клубные были. Почему глупая? Машина — она и в Африке машина. Сейчас я на тренировки на авто клубного спонсора езжу. Нормально, до базы добирается! Естественно, у меня есть своя машина. Но на той, первой, я поездил, продал и не жалею! А других глупых покупок не было... Ну, как-то еще купил костюм цветастый в Париже. Отдал за него тысячу евро, это для меня деньги бешеные были! Костюм до сих пор лежит, я его один раз надел, — сказал Караваев «СЭ».

Вячеслав Караваев выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургского клуба защитник пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и четырежды побеждал в Суперкубке.

Вячеслав Караваев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
0
Читайте также
Биография Коннора Макдэвида: жизнь и карьера капитана «Эдмонтона»
Сербские фанаты вывесили на Олимпиаде российский флаг
Осужденную за теракт Дарью Трепову экстренно госпитализировали в Мордовии
Лидера «Динамо» хочет «Галатасарай». Трансферные слухи РПЛ на 13 августа
Сенатор Кастюкевич сообщил об обязательной эвакуации в ряде районов Херсона
Рогов сообщил о вывозе Киевом заводов из Запорожья в западную часть Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
Игрок «Зенита» Караваев рассказал, как отреагирует на возможное предложение от ЦСКА
Караваев — о целях «Зенита»: «В год 100-летия хочется выиграть все»
Караваев: «Как на переход Соболева отреагирует Барриос после драки? Это вопросик!»
Караваев рассказал, что провел летний отпуск в России
Защитник «Зенита» Караваев: «Четыре тура всего прошло, какие могут быть вопросы о чемпионстве?»
«Барриос может и вспылить, если Соболев перейдет в «Зенит». Большое интервью Караваева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Литвинов — о Соболеве: «Мы видимся и общаемся. Он наш одноклубник»

Шелия: «Рано кричать, что «Ахмат» будет на пятом месте по итогам сезона»