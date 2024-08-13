Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:00

Караваев вспомнил, как Слуцкий напихал ему в «Витессе»: «Голландцы сидят в шоке»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Леонид Слуцкий.
Фото ФК «Витесс»
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» рассказал о периоде выступлений за нидерландский «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого.

«Мне больше всего запомнилась история, когда я играл у него в «Витессе». В матче с «Фейеноордом» в чемпионате Нидерландов меня жестко отвозили в первом тайме, Слуцкий в перерыве залетает в раздевалку и давай на меня орать на русском языке. Голландцы сидят в шоке, никогда таким Викторовича не видели. В общем, напихал мне. Выходим на вторые 45 минут, меня не меняют, я «стреляю» в штрафную — мы забиваем. Поворачиваюсь в его сторону и начинаю махать кулаком. На следующий день после игры мне приходит сообщение о вызове в сборную. Кажется, тогда только второй раз Черчесов меня вызвал. Спустя 30 минут смска от Слуцкого: «Вот видишь, что мой крик животворящий делает!» — сказал Караваев «СЭ».

Вячеслав Караваев. «Барриос может и вспылить, если Соболев перейдет в «Зенит». Большое интервью Караваева

Леонид Слуцкий тренировал «Витесс» с 2018 по 2019 год. В этот же период за команду выступал Вячеслав Караваев.

Вячеслав Караваев
ФК Витесс
Леонид Слуцкий
1
0
Читайте также
В Париже завершились Олимпийские игры
Сербские фанаты вывесили на Олимпиаде российский флаг
Осужденную за теракт Дарью Трепову экстренно госпитализировали в Мордовии
Лидера «Динамо» хочет «Галатасарай». Трансферные слухи РПЛ на 13 августа
Сенатор Кастюкевич сообщил об обязательной эвакуации в ряде районов Херсона
Рогов сообщил о вывозе Киевом заводов из Запорожья в западную часть Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Литвинов: «Джикия пригодился бы любой команде РПЛ. За время без клуба он только прибавил»

Стали известны сроки восстановления полузащитника «Зенита» Вендела