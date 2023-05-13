Сегодня, 20:16
Защитник «Зенита» Данил Круговой подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:2).
— Что думаете по матчу? Насколько тяжело было?
— Очень тяжело. Радует, что опять сыграли с заменой. Смогли выйти и усилить. Немножко не хватило времени, если бы было больше, дожали бы до конца.
— На сколько волнителен круг почета?
— Сегодня было совсем по-другому. Потому что нет нашего виража. Как сказал Миша Кержаков, ему тоже нравится. Хочется попеть, потанцевать с нашими болельщиками. А не на барабан смотреть.
— Очень много болельщиков пришло, вы это чувствовали?
— Да. Мы это чувствовали. Впечатляет, как «Зенит» находит возможности собирать так много людей на стадионе.
(Георгий Горностаев)