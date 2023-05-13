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Сегодня, 20:16

Круговой — о матче с «Краснодаром»: «Не хватило времени, дожали бы до конца»

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Защитник «Зенита» Данил Круговой подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:2).

— Что думаете по матчу? Насколько тяжело было?

— Очень тяжело. Радует, что опять сыграли с заменой. Смогли выйти и усилить. Немножко не хватило времени, если бы было больше, дожали бы до конца.

— На сколько волнителен круг почета?

— Сегодня было совсем по-другому. Потому что нет нашего виража. Как сказал Миша Кержаков, ему тоже нравится. Хочется попеть, потанцевать с нашими болельщиками. А не на барабан смотреть.

— Очень много болельщиков пришло, вы это чувствовали?

— Да. Мы это чувствовали. Впечатляет, как «Зенит» находит возможности собирать так много людей на стадионе.

(Георгий Горностаев)

Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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