Круговой о матче с «Локомотивом»: «Справились с Дзюбой, за исключением пары моментов»

Защитник «Зенита» Данил Круговой подвел итоги матча 22-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

— За счет чего было такое преимущество во втором тайме?

— За счет контроля мяча. Семак поговорил с командой в перерыве.

— Почему так преобразился «Локомотив» весной?

— Пришли новые и свежие молодые игроки.

— Не настораживала победная серия «Локомотива»?

— Мы держали это в голове. Главный тренер говорил, что у соперника четыре победы подряд. Получилось сегодня выиграть, мы довольны.

— Как-то отдельно готовились к Дзюбе?

— Мы хорошо знаем, как он играет. Поэтому проблем не было особо, даже у Ренана, который не так хорошо играет головой. Справились с Дзюбой, за исключением пары моментов.

— Казалось, что «Зенит» при необходимости может прибавить. Это действительно так?

— Если «Зенит» захочет, то может прибавлять всю игру.