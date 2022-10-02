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Сегодня, 21:29

Ловрен: «Спартак» дал «Зениту» по лицу, но наутро мы проснулись и пошли дальше»

Мария Гусева

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ (3:1).

— Как матч? Сложный?

— Хороший, сложный. «Ростов» — хорошая команда.

— После гола «Ростова» была нервозность?

— Нет, нервозности не было. Потому что у нас было так много моментов. Просто нам не хватало концентрации в завершении. А нервов точно не было.

— Сложно было переключиться после «Спартака»? Или вы уже забыли про этот матч?

— Нам нужно было забыть. Нам дали по лицу. Но действие этого удара было на один день. Наутро мы проснулись и пошли дальше, — цитирует Sport24 Ловрена.

В этом сезоне 33-летний хорват провел 10 матчей в РПЛ, забив 1 гол. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2023 года.

Питерский клуб одержал девятую победу в сезоне и упрочил лидерство в чемпионате, набрав 29 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-02-lovren-spartak-dal-zenitu-po-litsu-no-deystviye-etogo-udara-bylo-na-odin-den
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