Нино — о матче «Зенита» с «Динамо»: «Понимаем, что нельзя больше терять очки»

Защитник «Зенита» Нино рассказал об ожиданиях от матча против московского «Динамо» в 26-м туре РПЛ.

«Конечно, ощущается, что важность этого отрезка велика. Но мы все в хорошем настроении, мы счастливы от последних результатов, последних побед. И все очень мотивированы, все очень хорошо настроены. Мы понимаем, что нельзя больше терять очки, и впереди достаточное количество матчей, в которых нам требуется победа», — цитирует Нино пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» на выезде сыграет с «Динамо» в субботу, 26 апреля. Начало — в 14.00 по московскому времени. «Зенит» (53 очка) после 25 туров идет вторым в турнирной таблице. «Динамо» (46) занимает пятую строчку.