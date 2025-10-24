Видео
24 октября, 15:55

Защитник «Зенита» Нино — о матче с «Динамо»: «Мы качественно работали и готовы показать хороший футбол»

Алина Савинова

Защитник «Зенита» Нино поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России против московского «Динамо».

Игра состоится в воскресенье, 26 октября, в Санкт-Петербурге и начнется в 17.30 по московскому времени.

«Мы знаем, что будет очень сложная игра против команды, которая обладает очень хорошим подготовленным составом. Но мы качественно работали, хорошо готовились и готовы показать хороший футбол на глазах у наших болельщиков на родном стадионе. Вся атакующая линия «Динамо» очень эффективно играет, очень быстро, хорошо владеет мячом, хорошие комбинации разыгрывает. Поэтому нам нужно будет показать максимум, на что мы способны, чтобы сдержать их и продемонстрировать всю нашу силу», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Нино.

Также футболист поделился мнением о том, что «Динамо» после 12 туров идет не в лидерах РПЛ.

«Действительно, мы привыкли к тому, что в последние годы «Динамо» борется за титул. Уверен, этот год не будет исключением. Могу говорить за нашу команду. Мы со своей стороны понимаем, что, для того чтобы претендовать на чемпионство, ты должен хорошо и уверенно играть как раз с теми командами, которые, как и ты, претендуют на этот титул. Поэтому мы сделаем все возможное для того, чтобы борьба в воскресенье была качественная и мы вышли из нее победителями», — добавил защитник.

«Зенит» с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Динамо» 16 баллов и восьмая строчка.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
