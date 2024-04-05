Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:17

Нино: «Зенит» хорошо поработал перед матчем с «Балтикой»

Георгий Горностаев
корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Нино рассказал о подготовке сине-бело-голубых к матчу 23-го тура РПЛ с «Балтикой».

— Получается, что «Зенит» играет дома на прекрасном стадионе, где закрывается крыша, где тепло, отличное поле. А на выезде часто приходится играть, особенно сейчас, когда холодно, плохая погода, плохие поля. Это мешает вам показывать свое мастерство или профессионалы должны в любых условиях его демонстрировать?

— Действительно, профессионалы должны быть готовы абсолютно к любым условиям. Команда, которая претендует на чемпионство, должна понимать, что такие сложности будут встречаться, но это не должно никоем образом мешать играть и показывать свой лучший футбол. На выездных матчах порой бывают сложности с полем и климатическими условиями, но это все детали, к которым обязательно нужно готовиться. Повторюсь, претендент на чемпионство должен воспринимать это просто как небольшое препятствие на пути, которое обязательно должен преодолевать.

— Вы уже как-то говорили о том, что привыкли играть много, в бразильском чемпионате в том числе. Последние два матча у «Зенита» были выездные, два за пять дней. Расскажите о том, как проходит подготовка к матчу с «Балтикой».

— Действительно, я привычен к такому насыщенному графику игр. Безусловно, когда игр много, довольно сложно на сто процентов восстановиться между играми в короткий промежуток, но для нас самое главное в этот момент, когда много игр идут подряд, уделить должное внимание отдыху и восстановлению. Мне кажется, непосредственно к матчу с «Балтикой» подготовка прошла замечательно, потому что в нужные моменты мы смогли дать себе отдых. При этом также хорошо и качественно поработали. Надеюсь, каждый подойдет в оптимальных кондициях к этой игре.

Игра состоится 7 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 мск.

«Зенит» идет первым в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 21 матче. «Балтика» занимает 15-ю строчку с 17 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
Нино (Зенит)
Обсудить
Читайте также
Нидерланды сыграют в группе Евро-2024 с Францией, Австрией и Польшей
Титов оценил результаты «Спартака» под руководством Абаскаля
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
Форварду ярославцев пообещали отомстить за покалеченного вратаря. Что произошло после матча «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
Комличенко заявил, что его подстегивает конкуренция с Голенковым
Булыкин: «Локомотиву» будет тяжело играть с «Ахматом»
Адиев отреагировал на новость о возможном назначении в «Ахмат»
Воссоединится ли Ромащенко с Черчесовым? Реализует ли Адиев мечту детства? Рабинер — о кадровых перестановках в «Ахмате»
«Динамо» не проиграет «Спартаку», а «Зенит» сохранит первое место. Прогнозы на 23-й тур РПЛ
Тур потенциальных отставок. Перемены не исключены в «Спартаке» и «Локомотиве»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Комличенко заявил, что его подстегивает конкуренция с Голенковым

Нино — о Педро: «Он совершенно точно выдающийся и экстраординарный талант»