Нино: «Зенит» хорошо поработал перед матчем с «Балтикой»

Защитник «Зенита» Нино рассказал о подготовке сине-бело-голубых к матчу 23-го тура РПЛ с «Балтикой».

— Получается, что «Зенит» играет дома на прекрасном стадионе, где закрывается крыша, где тепло, отличное поле. А на выезде часто приходится играть, особенно сейчас, когда холодно, плохая погода, плохие поля. Это мешает вам показывать свое мастерство или профессионалы должны в любых условиях его демонстрировать?

— Действительно, профессионалы должны быть готовы абсолютно к любым условиям. Команда, которая претендует на чемпионство, должна понимать, что такие сложности будут встречаться, но это не должно никоем образом мешать играть и показывать свой лучший футбол. На выездных матчах порой бывают сложности с полем и климатическими условиями, но это все детали, к которым обязательно нужно готовиться. Повторюсь, претендент на чемпионство должен воспринимать это просто как небольшое препятствие на пути, которое обязательно должен преодолевать.

— Вы уже как-то говорили о том, что привыкли играть много, в бразильском чемпионате в том числе. Последние два матча у «Зенита» были выездные, два за пять дней. Расскажите о том, как проходит подготовка к матчу с «Балтикой».

— Действительно, я привычен к такому насыщенному графику игр. Безусловно, когда игр много, довольно сложно на сто процентов восстановиться между играми в короткий промежуток, но для нас самое главное в этот момент, когда много игр идут подряд, уделить должное внимание отдыху и восстановлению. Мне кажется, непосредственно к матчу с «Балтикой» подготовка прошла замечательно, потому что в нужные моменты мы смогли дать себе отдых. При этом также хорошо и качественно поработали. Надеюсь, каждый подойдет в оптимальных кондициях к этой игре.

Игра состоится 7 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 мск.

«Зенит» идет первым в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 21 матче. «Балтика» занимает 15-ю строчку с 17 очками.