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Сегодня, 11:24

Нино — о Педро: «Он совершенно точно выдающийся и экстраординарный талант»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Защитник «Зенита» Нино рассказал, что думает об одноклубнике Педро. Он назвал его талантливым и качественным молодым игроком.

— Хотел спросить про Педро, о нем много разговоров. Мы знаем, что в Бразилии очень много талантливых игроков — придешь на пляж, и там любой — будущая звезда. Педро — особый талант, выше других талантов на своем уровне в 18 лет или среднестатистический для Бразилии?

— Могу сказать, что Педро совершенно точно выдающийся и экстраординарный талант. То, что вы видели в матче со «Спартаком», он может сделать в любой момент. Он очень талантливый и очень качественный молодой игрок, все еще очень молодой. Безусловно, в его поколении в Бразилии есть очень яркие звезды, такие как Эндрик, но Педро намного выше среднего уровня талантов, который упал на Бразилию. Поэтому уверен, что его ждет большое будущее и он принесет много пользы «Зениту».

— Недавно вышел ролик на «Зенит-ТВ», который начинается с кадров, где вы читаете по-русски, читаете классику. Но ролик вышел 1 апреля. Это правда вы читаете или это шутка и вас немного переозвучили?

— Знаю, что видео, вышедшее в такой день, может порождать сомнения, но это действительно я. Это я читал текст. Учу русский! Признаюсь честно, это непросто, но для меня самое главное, что мне очень нравится этот процесс. Когда человеку что-то нравится, идет легче, чем могло бы. Вы задавали вопросы, какие-то отдельные слова я понимаю. Очень хочется довести язык до такого уровня, чтобы однажды дать интервью на русском. Буду стараться. Повторюсь, испытываю большое удовольствие от погружения в культуру и изучение русского языка.

ФК Зенит
Нино (Зенит)
Педро (Зенит)
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