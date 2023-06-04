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Сегодня, 19:53

Защитник «Зенита» Ренан о поражении Бразилии от Израиля в 1/4 финала молодежного ЧМ: «Большие победы еще впереди»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Роберт Ренан прокомментировал поражение сборной Бразилии от Израиля (2:3 доп. вр.) в четвертьфинале молодежного чемпионата мира-2023.

Ренан был в заявке на игру, но остался в запасе.

«Я благодарен богу за то, что он дал мне возможность выступить на молодежном чемпионате мира. Да, все получилось не так, как мы ожидали, это грустно, но мы все равно будем держать головы поднятыми. Я уверен, что наше поколение заставит Бразилию гордиться собой. Большие победы еще впереди!» — написал Ренан у себя в соцсетях.

В полуфинале молодежного чемпионата мира Израиль встретится с победителем матча США — Уругвай.

Футбол
РПЛ
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
Роберт Ренан
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