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Сегодня, 16:45

Родригао: «Зенит» известен во всем мире. Несмотря на отсутствие еврокубков, в Бразилии за ним следят»

Родригао рассказал, что несмотря на отсутствие еврокубков, в Бразилии за «Зенитом» следят
Гоша Чернов
Корреспондент
Родригао.
Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» рассказал о том, что мечтает сыграть за сборную Бразилии.

— Родригао, у тебя есть цель попасть в сборную Бразилии, скажем, на ЧМ-2026? Можно ли в принципе попасть туда из РПЛ, учитывая отсутствие еврокубков?

— Думаю, что все возможно. Уверен, несмотря на отсутствие российских клубов в еврокубках, за «Зенитом» в Бразилии следят, ведь он известен во всем мире. Иностранные игроки нашей команды точно находятся под наблюдением. Признаюсь, у меня, как и любого бразильца, такая мечта была и есть. Однако прежде всего я думаю об интересах своего клуба. Нужно отдавать себя команде, а уже потом, если все сложится, я заслужу вызов в сборную.

— «Зенит» в этом сезоне должен был выступать в Лиге чемпионов, где ты пока вообще не играл. Нет ли обиды оттого, что ты мог бы дебютировать в ней в этом сезоне, но из-за внешних проблем этого не произошло?

— Это не то чтобы обида. Скорее я просто расстроен тем, что пока нет возможности сыграть в Лиге чемпионов, хотя есть спортивные заслуги и право принимать участие в этом турнире. Лига чемпионов — самый крутой клубный турнир в мире, играть в нем — огромное удовольствие. Надеюсь, вся ситуация с отсутствием российского футбола в европейских соревнованиях каким-то образом скоро решится и мы сможем испытать то приятное волнение от участия в Лиге чемпионов — кто-то повторно, а кто-то впервые, как я.

 
Родригао (второй справа) разнимается дерущихся. «Независимо от произошедшего «Спартак» остается сильным соперником». Родригао — о драке, Бразилии и гражданстве РФ

 

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
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Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
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Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
6
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