Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

9 апреля, 23:08

Дуглас Сантос о победе над «Локомотивом»: «Могли забивать больше, чем два мяча»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 22-го тура РПЛ.

— Очень сложная игра. В первом тайме пришлось особенно потрудиться, потому что было много забросов в нашу штрафную. Мы очень качественно подготовились на прошедшей неделе к этому матчу. Отработали все, что были должны. Сегодня смогли реализовать наигранную тактику. Считаю, что победа заслуженная. Поздравляю партнеров по команде!

— Удалось ли ликвидировать Дзюбу? Делался ли на это отдельный акцент?

— Да, мы готовились, что все длинные передачу будут идти на Дзюбу. Считаю, что почти всю борьбу мы выигрывали. Это еще раз показывает, насколько важно подходить обособленно к каждому отдельному матчу. Мы продолжим делать ту же самую работу, чтобы уверенно дойти до финиша.

— Согласны ли с тем, что в первом тайме «Локомотив» был лучше? Что изменили в перерыве?

— Нам потребовалось чуть больше времени, чтобы войти в игру. Поле было тяжелым, потребовалось время, чтобы адаптироваться. Как только мы привыкли к полю, мы не выпускали инициативу из своих рук и создали достаточно опасных моментов. Могли забивать больше, чем два мяча. Но и этого сегодня хватило для победы.

Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Леонченко: «Зенит» — тот соперник, на фоне которого мы можем увидеть наши сильные и слабые стороны»
Ульянов: «У нас задача — побеждать в каждой игре и идти вперед»
Спортивный директор «Локомотива»: «Продление контракта с Дзюбой будем обсуждать ближе к концу сезона»
Нагорных: «Надеюсь, Баринов, Жемалетдинов и Миранчук останутся в «Локомотиве»
Нагорных о судействе в матче «Локомотив» — «Зенит»: «Понравилось, что Кукуян давал бороться и играть»
Нагорных: «Нам приятно и полезно, что Дзюба с нами»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кассьерра: «Забитый гол точно придаст мне больше уверенности»

«Краснодар» — «Пари НН»: Кротов ошибочно не удален. Что изучали судьи четыре минуты?