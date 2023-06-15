Защитник «Зенита» Сантос: «У меня было предложение от «Барселоны»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о предложении от «Барселоны».

«У меня было предложение от «Барселоны», но мы не дошли до конкретики. Бог привел меня сюда, от него зависит, останусь ли я или уйду в дургой клуб», — цитирует Globo Esporte.

29-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом России, а также выигрывал национальный Кубок и трижды — Суперкубок страны.

Соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 18 миллионов евро.