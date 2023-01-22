Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:30

Дуглас Сантос: «Каждый бразилец счастлив в «Зените». Желание остаться в клубе велико»

Гоша Чернов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» рассказал о том, что все бразильские футболисты сине-бело-голубых намерены остаться в команде.

— Есть ли мысли об уходе у других бразильских игроков «Зенита»? — вопрос Дугласу.

— Каждый из них счастлив в клубе. Мы все благодарны «Зениту» и его болельщикам за то, как нас принимают, как о нас заботятся. И мы стараемся отвечать тем же. Желание остаться в клубе велико. Конечно, очень не хватает Лиги чемпионов, потому что это самый статусный турнир. Очень хочется, чтобы как-то все эти вопросы решились, и мы смогли бы вернуться в борьбу за Лигу чемпионов. А в остальном — мы игроки «Зенита», и наше главное желание — вести клуб к победам.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
В Чехии призвали решить конфликт на Украине дипломатическим путем
Европе предрекли превращение в радиоактивное кладбище из-за поставок танков
В Ливане назвали развитый ВПК залогом победы РФ
В ЛНР сообщили о разрушении профилактория при обстреле Стаханова ВСУ
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Дуглас Сантос: «О Ренане и Ду Кейросе слышал только позитивные отзывы»
Источник: «Локомотив» отклонил предложение «Шальке» по аренде Изидора без права выкупа
Дуглас Сантос: «Основное желание — быть игроком «Зенита» как можно дольше»
Дуглас Сантос назвал Малкома лучшим игроком 2022 года в России
ЦСКА постарается найти новую команду Каптиловичу
«Зенит» должен доминировать на поле и не доводить до кулаков». Дуглас — о драке со «Спартаком» и любви к России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Источник: «Локомотив» отклонил предложение «Шальке» по аренде Изидора без права выкупа

Дуглас Сантос: «О Ренане и Ду Кейросе слышал только позитивные отзывы»