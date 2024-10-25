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Сегодня, 15:52

Защитник «Зенита» Сантос забрал паспорт РФ в отделении МВД

Дуглас Сантос.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос забрал в отделении МВД паспорт гражданина РФ.

21 октября стало известно, что Сантос получил российское гражданство. Теперь бразилец перестанет считаться легионером в российских турнирах.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. С того момента защитник провел за сине-бело-голубых 198 матчей, забил 7 мячей и сделал 33 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.

Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

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