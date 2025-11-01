Дркушич рассказал о самочувствии после удара коленом по голове, полученного в матче с «Локомотивом»

1 ноября, 22:57
Защитник «Зенита» Ваня Дркушич рассказал о своем состоянии после матча с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.
В субботу сине-бело-голубые на своем поле обыграли железнодорожников со счетом 2:0. 25-летний футболист из-за повреждения был заменен на 75-й минуте.
— Как себя чувствуете?
— Нормально.
— Перед заменой по голове коленом попало?
— Да.
— Сотрясения нет?
— Посмотрим.
В этом сезоне Дркушич сыграл в 14 матчах за «Зенит» в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.
Леший
В футбольном плане парень звёзд с неба не хватает, но боец! Здоровья Ване!
