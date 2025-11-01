Дркушич рассказал о самочувствии после удара коленом по голове, полученного в матче с «Локомотивом»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич рассказал о своем состоянии после матча с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.

В субботу сине-бело-голубые на своем поле обыграли железнодорожников со счетом 2:0. 25-летний футболист из-за повреждения был заменен на 75-й минуте.

— Как себя чувствуете?

— Нормально.

— Перед заменой по голове коленом попало?

— Да.

— Сотрясения нет?

— Посмотрим.

В этом сезоне Дркушич сыграл в 14 матчах за «Зенит» в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.