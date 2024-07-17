Защитник «Зенита» Волков рассказал, что для него значат «Краснодар» и Сергей Галицкий

Защитник «Зенита» Сергей Волков рассказал о своем отношении к «Краснодару» и его владельцу Сергею Галицкому.

«Я всегда буду благодарен «Краснодару» и лично Сергею Николаевичу за все, что они сделали для меня. Клуб дал мне возможность играть в большом футболе. «Краснодар» — мой родной клуб, но наши пути разошлись. За все благодарен им», — цитирует Волкова «РБ Спорт».

21-летний Волков — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 3 голевыми передачами.