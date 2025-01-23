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Сегодня, 19:38

Защитник «Зенита» Волков: «Думаю, что в марте буду готов играть»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Сергей Волков ответил на вопрос о ходе восстановления после повреждения.

— Как себя чувствуете? Постепенно приходите в норму?

— Да, чувствую, что колено с каждым днем все меньше и меньше болит, привыкает к нагрузкам, а мышцы привыкают к газону.

Все зависит от моего состояния, от того, как я буду себя чувствовать. Если не будет болеть нога и я буду двигаться, как сейчас, то думаю, что в марте буду готов играть, — приводит слова Волкова пресс-служба сине-бело-голубых.

В сентябре прошлого года Волкову диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Волков перешел в «Зенит» из «Краснодара» летом 2024 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 5 миллионов евро. Защитник успел принять участие в 6 матчах сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями.

Источник: ФК «Зенит»
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Сергей Волков (Зенит)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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