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Сегодня, 09:45

Караваев о целях «Зенита»: «В год 100-летия хочется выиграть все»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Вячеслав Караваев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» рассказал о целях петербургской команды в сезоне-2024/25.

— «Зенит» начал сезон с победы в Суперкубке — очередной трофей. Со стороны показалось, что праздновали не так эмоционально, как после триумфа в РПЛ и в Кубке. Это обманчивое впечатление?

— Обманчивое, все равно приятно выигрывать. Если возвращаться к прошлому сезону, то ключевое там — эмоции. В концовке вырвали победу в Кубке и обыграли «Ростов» (2:1), став чемпионами. Естественно, все выплеснули в раздевалке. А в Суперкубке уже после первого тайма было 3:0. Где-то успокаиваешься и на зубах не вытаскиваешь эту игру. Из-за этого эмоции уже не такие, другого качества. А так, забирать трофеи — всегда приятно.

— Сезон-2024/25 для «Зенита» особенный — клуб празднует 100-летие. Руководство поставило задачу выиграть три трофея в юбилейный сезон?

— В таком клубе, как «Зенит», это само собой разумеющееся. Мы должны бороться за каждый титул, все зависит от нас. А в год 100-летия тем более хочется выиграть все и повторить успех. Мы хорошо начали сезон, должны так же продолжать.

— Как считаешь, какая из команд сейчас сможет составить конкуренцию «Зениту»?

— Вряд ли что-то кардинально поменяется по сравнению с прошлым сезоном. «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак»... Все будут соперничать и конкурировать, как обычно, — сказал Караваев «СЭ».

Вячеслав Караваев. «Барриос может и вспылить, если Соболев перейдет в «Зенит». Большое интервью Караваева

В прошлом сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Также сине-бело-голубые выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Сезон-2024/25 петербуржцы начали с победы в Суперкубке. После четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) команда Сергея Семака набрала 12 очков и идет на первом месте в турнирной таблице.

Вячеслав Караваев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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