Защитника «Динамо» Бальбуэна не предлагали другим российским клубам

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По информации «СЭ», защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэна не предлагали другим клубам. Также сообщалось, что сам футболист не рассматривал другие варианты возвращения в Россию, кроме бело-голубых. Тема вообще не обсуждалась.
Отмечатся, что у Бальбуэна, игроков «Спартака» Алексиса Дуарте и Хесуса Медины один агент, который встречается с разними клубами, чтобы обсуждать потенциальные трансферы. Однако это не значит, что он говорил о возможном переходе Бальбуэна в другую команду.
Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что игрока предложили «Спартаку».
21 июля стало известно, что Бальбуэна снова стал капитаном бело-голубых. В прошлом году 31-летний парагваец приостановил контракт с «Динамо» и на протяжении сезона выступал за «Коринтианс». В это время капитаном команды был Фомин.