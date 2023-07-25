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Сегодня, 11:00

Защитника «Динамо» Бальбуэна не предлагали другим российским клубам

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Фабиан Бальбуэн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По информации «СЭ», защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэна не предлагали другим клубам. Также сообщалось, что сам футболист не рассматривал другие варианты возвращения в Россию, кроме бело-голубых. Тема вообще не обсуждалась.

Отмечатся, что у Бальбуэна, игроков «Спартака» Алексиса Дуарте и Хесуса Медины один агент, который встречается с разними клубами, чтобы обсуждать потенциальные трансферы. Однако это не значит, что он говорил о возможном переходе Бальбуэна в другую команду.

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что игрока предложили «Спартаку».

21 июля стало известно, что Бальбуэна снова стал капитаном бело-голубых. В прошлом году 31-летний парагваец приостановил контракт с «Динамо» и на протяжении сезона выступал за «Коринтианс». В это время капитаном команды был Фомин.

ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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