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Сегодня, 15:14

Защитника «Пари НН» Гоцука дисквалифицировали на три матча РПЛ

Алина Савинова
Кирилл Гоцук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука на три матча по итогам игры 22-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:2).

На 85-й минуте встречи, которая прошла 30 марта, Гоцук прямой ногой врезался в нападающего калининградской команды Джоэля Фамейе, которого на носилках унесли за пределы поля. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк показал игроку «Пари НН» красную после подсказки ВАР.

«Рассмотрели удаление Гоцука на 85-й минуте матча, в протоколе было сказано, что удаление за серьезное нарушение правил. КДК РФС принял решение за грубую игру с травмой дисквалифицировать Гоцука на три матча РПЛ, если лицо, которому нанесена травма, не сможет принять участие в матчах по истечении 15 дней после матча, то к Гоцуку будет применена дополнительная санкция в виде дисквалификации», — приводит ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца.

В текущем сезоне 31-летний Гоцук провел за «Пари НН» 24 матча во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

Источник: https://tass.ru/sport/20456421
Кирилл Гоцук
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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