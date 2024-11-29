Защитника «Зенита» Нино номинировали на включение в команду года по версии ФИФА

Бразильского защитника «Зенита» Нино включили в число претендентов на попадание в символическую сборную года по версии ФИФА.

Нино попал в список, состоящий из 22 футболистов. Среди них, в частности, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба — «Реал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Альфонсо Дэвис («Бавария») и другие.

В нынешнем сезоне 27-летний Нино провел за команду 18 матчей во всех турнирах и отметился одним голом. Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

Ранее Нино рассказывал о том, как продвигается его изучение русского языка.