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Сегодня, 12:27

Защитника «Зенита» Волкова прооперируют на этой неделе

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сергей Волков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», в ближайшие дни 22-летний защитник «Зенита» Сергей Волков будет прооперирован в одной из зарубежных клиник по поводу разрыва передней крестообразной связки левого колена. Эту травму футболист получил 6 сентября на тренировке сине-бело-голубых.

Период восстановления при подобных повреждениях составляет около полугода, Волков должен вернуться в строй в начале весны.

Летом игрок перешел в «Зенит» из «Краснодара». Он успел провести 6 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Сергей Волков (Зенит)
РПЛ
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