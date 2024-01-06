Защитником «Сочи» Дркушичем интересуются клубы из Германии и Бельгии

В услугах защитника «Сочи» Вани Дркушича заинтересованы клубы из бундеслиги и бельгийского чемпионата, сообщает «РБ Спорт». Официальных предложений игроку пока не поступало.

Летом у 24-летнего игрока было два официальных предложения — от «Црвены Звезды» и «Нанта», однако «Сочи» отказался вести переговоры.

По данным источника, в зимнее трансферное кандидатурой защитника всерьез интересуются клубы из бундеслиги и чемпионата Бельгии. Они оценивают вариант с возможным приобретением словенца.